Futur libraire avec un diplôme DEUST métiers des bibliothèques et de la documentation, avec une expérience en librairie spécialisée mangas et BD.

Amoureuse des livres, je recherche mon futur employeur en tant que libraire. Je maîtrise Word, Excel et Powerpoint.

Mon niveau d'anglais est équivalent au B2.

Je suis dynamique, rigoureuse, souriante, perfectionniste et j'ai le sens du contact client.

Je suis mobile sur toute la France.