Limia HAMMAMI

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT POUR UNE POSTE EN FRANCE OU INTERNATIONAL





Franco-Tunisienne, Bilingue Arabe/Français. 24 ans d'expérience Tunisie/France.



J'aime l'engagement, le challenge, la diversité des missions, travailler dans le respect et la confiance.



Mettre mes compétences et mon savoir-faire aux services des autres.

Intégrer une organisation , une équipe pour faire évoluer des projets

Gérer des projets en coordination avec la France et International



Domaine humanitaire : Participer et mettre en place un projet pour aider les femmes analphabètes





Mes points forts : Aime le challenge, intègre, motivée, diplomate, loyale,rigoureuse, dynamique, autonome, très grande capacité d'adaptation, esprit d'analyse et sens des responsabilités.



Sans engagement,mobile, titulaire du permis B.



Accepte mission, expatriation



Nationalités Française & Tunisienne



Études littéraires (Tunisie) - BTS Assistant Manager (Éducation Nationale - Académie Versailles)



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2012 GLAXOSMITHKLINE - Marly le Roi 78

Direction Pharmaceutique (M. PACCIONI)

Assistante de Département Réglementaire Assurance Qualité



2010/2011 Marie de SURESNES



2008 ORANGE DISTRIBUTION FRANCE TELECOM - Bagneux 92

Direction Administration des Ventes (M. DEVA)

Commerciale - Chargée de commandes & facturation



2007 LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE - Marly le Roi 78

Direction Affaires Pharmaceutiques (M. PACCIONI)

Technicienne réglementation & publicité



1988/2006 LABORATOIRES CHIESI S.A. - Courbevoie 92

Département Affaires Réglementaires Internationales (M. DE ANGELI)

Chargée administrative enregistrement export



Mes compétences :

Affaires réglementaires

Chargée d'affaires

Gestion de projet

International

Juridique

Formatrice langue arabe

communication