Lin Joseph TOULOU

13 années d'expérience dans l'industrie alimentaire dont 3 en production et 10 en management de la qualité de la sécurité et de l'environnement. Dans ces trois domaines, je coordonne en ce moment les activités de 6 sociétés sucrières en Afrique centrale et de l'ouest. Mes responsabilités couvrent: la mise en conformité, l'obtention et le maintient de certifications (ISO 9001, 14000, OHSAS 18001, FSSC 22000).



Mes compétences :

Coordination de projets

Management opérationnel

Sécurité au travail

Sécurité alimentaire

Environnement

Gestion de la qualité