Jeune diplômée à Polytech' Tours, spécialité Informatique, je suis à la recherche d'un emploi sur Ingénieur étude et développement. Je suis passionnée sur les nouvelles technologies. Merci de me contacter par e-mail: lin.shen@outlook.fr



Mes compétences :

Agile

C

MySQL

JQuery

Jenkins

Docker

Test unitaire

Microsoft Excel

Ajax

SQL

Microsoft PowerPoint

JavaScript

LaTeX

C#

Microsoft .NET

PHP

HTML 5

C++

Java EE

Java

Jira

PostgreSQL

Microsoft Word

CSS

Oracle