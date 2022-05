Lin Wing INDUSTRY LTD

Lin Wing industry Limited est un groupe ASIATIQUE, FRANCAIS, CANADIEN et ANGLO-SAXON. Nous exportons et distribuons des produits d'Alimentation Générale (Riz Chinois, Thailandais, Indien et Américain du Spaghetti ; Lait, Lait en poudre; Boîtes de conserves, des micro-ordinateurs, des pièces de rechange de Camions poids lourds, des matériaux de construction (vitrerie, miroiterie, quincaillerie, tuyauterie), des produits surgelés et intervenons aussi dans la construction d'Habitations à Loyer Modéré (HLM). Nous intervenons aussi activement depuis des années dans le domaine de la micro finance en Europe de l'est et en Asie du Sud Est





Mes compétences :

Commerce international

Investissement

Immobilier

Commercial import-export

Recherche de partenariats

Micro-finance

Textile

Agroalimentaire