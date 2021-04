Lina BANGUIO

Après avoir obtenu un BTS d'Assistante de Direction, j'ai travaillé dans divers secteurs d'activités : bâtiments/travaux publics, collectivités territoriales, hôpitaux, banques, commerce, juridique.



Cest suite à un congé parental d'éducation que jai réfléchis à qui jétais vraiment, à ce que je voulais faire de ma vie, à ce qui faisait sens dans mon existence. Qui étais-je? Question existentielle qui me permettait de marrêter un instant pour revoir mes priorités, mes valeurs , mes besoins, mes objectifs. Et cela ma sauté au yeux comme une évidence : LHumain! Le désir daider les autres.



Je me suis donc reconvertie dans les thérapies holistiques. Thérapies dans lesquelles l'homme est déterminé par un ensemble de facteurs : émotionnels, physiques et mentaux et porteur d'un vécu, d'une histoire qui fait de lui un être exceptionnel.



J'ai été formé dans une Ecole Européenne de Psychothérapie Intégrative à la Martinique où jai fait 2 années de développement personnel et 3 ans de formation en psychothérapie (Gestalt, Analyse Transactionnelle, lapproche centrée sur la personne, programmation neuro-linguistique humaniste, thérapies psycho corporelles). Mon but était de devenir psychothérapeute (titre réservé à la profession).



Malheureusement la loi Accoyer dont le décret dapplication a été publié en mai 2010 stipule que le titre de psychothérapeute était désormais réservé aux psychiatres, médecins et psychologues ayant suivi une formation complémentaire. Je suis donc devenue psychopraticien, conseiller en relation daide.



Puis, pour aller plus loin jai fait une formation en Anatomie et Physiologie pour mieux approfondir ma connaissance de lêtre humain et qui ma amené ensuite à faire la formation de sophrologue relaxologue au sein de l'Institut CASSIOPEE-FORMATION basée à Paris.



Jai également un Diplôme dEtat de Moniteur Éducateur (DEME) obtenu à lIfrass de Toulouse. jai exercé dans le champs de la protection de lenfance, le handicap et la psychiatrie.