Lina GIRALDO (PSYCHOLOGUE CONVENTIONNÉE )

Bonjour madame, monsieur,

Je mappelle Lina Giraldo, je suis psychologue clinicienne conventionnée. Je fais partie de l'annuaire officiel du dispositif MonPsy.santé.gouv.fr, qui rembourse les consultations de psychologie (60% l'assurance maladie et le reste selon la mutuelle). Dans le cadre du dispositif, je peux rembourser les consultations de psychologie pour les adultes et les enfants, à mon cabinet, situé au nord d'Antibes (06), au Centre médical Topfit et aussi, à faire des consultations en ligne sur DOCTOLIB (Vous pouvez aussi appeler le secrétariat 0616108056).



Mon approche est intégrative (multi-référentielle) et je suis trilingue (français, espagnol et anglais), diplômée de psychologie par l'université de Nice et d'une université privée réputée en Colombie.



Riche d'une formation et d'une expérience clinique en France et en Colombie, depuis 2015. J'ai développé une approche intégrative, qui prend compte de votre singularité et de votre demande, pour des soins personnalisés. Je travaille ainsi en alliant différentes approches et méthodes (les Thérapies Comportementales et Cognitives (TCC), la psychanalyse, les techniques psychocorporelles et les médiations artistiques) afin de pouvoir m'ajuster selon votre temporalité et vos désirs.



Je suis colombienne, cependant, jai suivi toute ma scolarité en français, au Lycée Français Paul Valéry en Colombie. Par ce biais, jai acquis une très bonne maîtrise du français et une bonne connaissance de la culture française, ce qui facilitera notre entretien, mon écoute et mon guidage.



Mes différentes expériences professionnelles depuis 8 ans (pédopsychologie en milieu scolaire et associatif, foyer de handicapés, centre de convalescence, service CMPEA et CMP adultes, EHPAD et le service gériatrique au CHU) m'ont permis d'acquérir des compétences particulières auprès des bébés, des enfants, des adolescents, mais également des adultes, autour de multiples problématiques.



Je suis en mesure de vous fournir un soutien, des repères, de nouveaux éclairages dans une approche individuelle et personnalisée. Je vous propose un accompagnement bienveillant, authentique et chaleureux, garantissant la confidentialité et le respect du code déontologique.



Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me contacter par courriel : psygiraldolina@gmail.com, par WhatsApp ou par téléphone. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.



Cordialement, Lina Giraldo.