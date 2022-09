Lina RIPOLL

Moi c'est Lina, enchantée.

Je suis une étudiante de 19 ans en première année de BTS Communication à l'ISME de Nantes.

Pourquoi cette formation ? J'aime créer des productions de communication : affiche foyers, tout ce qui touche au développement d'une entreprise. Issue de la génération Z, j'apprécie aussi les réseaux sociaux : Instragram, TikTok... Bref une jeune fille du digital.

Mes centres d'intérêt en quelques mots : la mode, la photographie et les animaux.

Je recherche une alternance dans ce domaine.

Si vous souhaitez quelqu'un de motivé et qui sait être à l'écoute de vos besoins : n'hésitez plus !