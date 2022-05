Linda ANDELA

Economiste et économètre de formation universitaire, la banque est mon domaine de compétence aujourd'hui.

Du front office, avec un passage en agence au Back office, dans les fonctions de contrôle, l'adaptabilité et la détermination sont mes outils de progression et de travail.

Le risque fait désormais partie de mes aspirations au quotidien. Cartographié, il vous donne plusieurs modules de formation

A vous de savoir y nager.



Mes compétences :

Analyse et synthèse

Développement durable

Risque de crédit

Risque opérationnel

Synthèse

Contrôle interne

Contrôle qualité