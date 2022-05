Linda ATTOUMO

Diplômée du Master 2 Finance de l’université Panthéon Assas, mes formations suivies de mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir des compétences en analyse financière, analyse sectorielle, montages financiers, valorisation d’entreprises et audit. J’ai développé mon esprit d’analyse et de synthèse au travers des analyses de mémorandum et la rédaction de notes d’investissement et sectorielles dans des entreprises de divers secteurs. A travers mon expérience en audit externe grands comptes, j’ai renforcé ma rigueur et ma connaissance de l’organisation des entreprises et de leurs enjeux en termes de risques internes et externes.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Leveraged Buyout

Consolidations

Cash Flows

Audit

Évaluation d'entreprise

Montages financiers

Analyse financière

Analyse sectorielle

Private equity