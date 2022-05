Linda BALTUS

Riche de 19 années d’expérience, je dispose de compétences transversales solides.



La gestion d’établissement médico-social, le management et la logistique sont mes principaux champs d’expertise. L’optimisation organisationnelle et des ressources sont mes domaines de prédilection.



Titulaire du CAFDES je dirige actuellement un EHPAD de 44 lits dans le respect des valeurs d’un CCAS .



Garantir le droits des personnes accueillies, leur assurer une qualité de vie optimale et accompagner leur famille sont mes priorités. Après une expérience enrichissante de 7 années au sein d’un pôle handicap adulte et 9 ans au sein du secteur marchand, j’ai développé des aptitudes plurielles aisément transposables.



Bénévole HANDISPORT et membre du bureau de l'ADAPEI Lozère, je suis ouverte, positive et engagée.



Mes compétences :

Logistique

Transport

Approvisionnement

Achats

Agroalimentaire

Conseil

Grh

Direction d établissement médico social

Développement commercial

ADV

Fidélisation client

Gestion administrative

Marketing stratégique

Audit interne

Gestion financière

GPEC

Management de la qualité

Management

Gestion des ressources humaines

Analyser et améliorer les performances

Amélioration continue

Conseil en organisation

Stratégie d'entreprise

Business ré-organisation

Reporting

Conduite du changement

Gestion de projet

Pilotage d'entreprise