Linda BELHABES

Formation initiale scientifique complétée par une spécialisation dans les domaines des achats et de la distribution.

3 points clés pour présenter mon parcours professionnel et mon projet :

1 – Une double expertise Industrie / Distribution, acquise chez des acteurs majeurs, tels que Le Printemps, Auchan, Système U ou Chantelle. Parcours complété par une expérience réussie en agence de conseil, me donnant une connaissance pointue du consommateur, du magasin et du client.

2 – Un savoir faire complet dans le domaine du marketing, développé au travers de postes et de missions variés, me donnant une vision complète des fondamentaux, des problématiques et de leur diagnostic, de la construction des solutions et des outils, de leur mise en application, et de la formation des utilisateurs.

3 – La volonté, de prendre en charge maintenant, la responsabilité d’un service

marketing structuré afin de piloter des projets complexes, dans leur globalité, de l’identification des besoins à la mise en place des solutions construites.



Mes compétences :

Merchandising

Audit

benchmarking

Marketing

Étude consommateurs (qualitatives et quantitatives

Management