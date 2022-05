Linda BONNAUD

Je suis gestionnaire de portefeuille professionnel. Je les conseille tant à titre professionnel que sur leur patrimoine privé.

J'ai pour mission de gérer et de développer l'épargne des clients.

Je suis aussi en charge de développer les crédits à la consommation et les crédits immobiliers.

Je suis cartée, ce qui me permet de conseiller mes clients dans le domaine de l'assurance des biens mais également dans le domaine de la prévoyance.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

Capacité de transport

Commercial

Transport