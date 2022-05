Linda BRAHMI

Un parcours studieux jusqu'à l'obtention de mon bac Es en 2008, malheureusement mes demandes pour un bts commerce international m'ont été refusés. Je suis allé à la fac en AES, tout en travaillant au McDonald´s, pendant un an, mais la fac ne me correspondais pas, j'ai renvoyer des dossiers dans plusieurs écoles afin de préparer le bts commerce international, mais je n'ai eu que des réponses négatives. A partir de là, j'ai abandonné mes études et je n'ai fais que des "petits boulots" comme on dit. Cela fait 6ans, pendant cette période, au niveau professionnel je n'ai eu que des postes de vendeuse ou de preparatrice de commandes, sans responsabilités, j'étais au bas de l'echelle. Mais je m'interesse toujours au fonctionnement, j'écoute ce que mes patrons se disent les problemes de la société le fonctionnement etc... Je trouvais des solutions, mais je n'ai jamais eu le courage de leur en parler. J'aime le contact avec les clients, j'arrive à percevoir ce qui leur plait et ce qui est contraignant pour eux. Meme si je n'ai pas fais d'études de management ou de commerce ou de comptabilité de gestion d'entreprise ou quoi que ce soit, je pense que je suis capable d'apporter un plus, un regard différent de ceux qui sortent des grandes écoles et qui ne pensent pas plus loin que ce dont ils ont appris.

Puis, pendant ces 6 années, au niveau personnel, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles. Les épreuves que j'ai du surmonter, toute la souffrance, les déceptions et les désillusions, aujourd'hui, pour moi, c'est ma force. Je suis motivée, déterminée, j'attends seulement que quelqu'un me donne ma chance, car quand je dépose mon cv je n'ai pas de réponses, mais ce n'est qu'une liste de mes emplois. Il n'y a rien qui transcrit ma personnalité, mon sens du contact, mon sourrire, ma motivation et ma soif d'apprendre. J'assimile rapidement les choses, dés que je suis prête je prends des initiatives afin de montrer que je suis impliquée, et donner de la satisfaction à mes employeurs.



Ce que j'aimerais c'est de travailler en contact avec les clients, les satisfaire, travailler en équipe, avoir des objectifs communs et faire tout pour y arriver pour que l'ambiance de travail soit agréable.