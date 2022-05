Linda CHABANE

Aromatologue et Relaxologue de formation, je propose des consultations pour prendre soin de soi de manière naturelle,en utilisant la Phytothérapie,l'Aromathérapie,la Nutrithérapie,et les Techniques de gestions des émotions négatives...Je propose également un accompagnement dans le domaine du développement personnel et psycho-corporel.

Créatrice des Ateliers Bien-Etre, j'anime pour des particuliers,professionnels,Associations,Organismes,Entreprises...des thématiques contre les nombreux troubles liés au stress: les bouffées d'angoisse,la déprime,les tensions nerveuses,le manque de confiance en soi,l'hyperémotivité...Je vous propose des conseils,astuces et réponses immédiates qui sont de suite mis en pratique lors de ses ateliers.



Mes compétences :

Gestion du stress

Santé

Aromathérapie

Sophrologie

Développement personnel

Phytothérapie