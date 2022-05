Linda CLAIRE

Je suis Claire Linda et recherche un emploi en tant que secrétaire bureautique, je suis débutante.

Ouverte aux autres, je sais m’adapter et ai le sens des responsabilités, de l’organisation et de la rigueur. Ainsi, je pourrais acquérir une nouvelle expérience, aussi enrichissante sur le plan professionnel que personnel.



Mes compétences :

Suivi des dossiers

Accueil clients

Effectuer le suivi des dossiers clients

Suivi des stagiaires et connaissances des ent

Courriers à taper

Dossier patient

Archivage

Appels téléphoniques