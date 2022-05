Linda CORSEAUX

Exerçant dans le secteur des arts graphiques depuis 1992, j'ai de sérieuses compétences dans la réalisation des devis, manuels ou informatisés.

Dynamique, volontaire et rigoureuse, mon expérience professionnelle atteste de mes capacités.



DOMAINES DE COMPETENCES :



-Parfaite connaissance de la chaîne graphique

-Aptitude au travail en équipe disposant d'un bon sens relationnel

-Optimisation des coûts- devis

-Relance clients

-Etude et choix des fournisseurs

-Gestion de la sous-traitance

-Négociation achats

-Suivi dossier de fabrication

-Contrôle analytique des postes et des coûts

-Facturation



- LOGICIELS UTILISES : MASTERPRINT / GRAPHISOFT/ WORD / EXCEL