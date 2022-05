Linda COSTA

Bienvenue sur mon profil!



Actuellement Réflexologue Facial et Praticien bien-être au sein de mon cabinet, je suis également Entrepreneur Indépendant, partenaire de la société Forever Living Product.



Forever est le leader mondial de l'Aloe Vera et je vous propose des produits haut de gamme à prix abordables pour vos soins de la peau, d'hygiène mais aussi des compléments alimentaires pour votre forme et votre bien-être.



Forever c'est également une superbe opportunité professionnelle proposant le meilleur business model de la vente directe. N'hésitez pas à me contacter en privée pour plus d'information!



Mes compétences :

Conseil en forme et bien-être

Relaxation

Massages bien-être

Développer et accompagner mon équipe de partenaire

Nutrition et Minceur