Linda COUTANT

Ma rigueur, mon enthousiasme, mon professionnalisme sont autant de valeur qui font la différence. J'ai une solide expérience dans l'encadrement.



Actuellement, au poste de responsable Administration des ventes j' accomplis pleinement mes missions ( superviser toutes les opérations de gestion des commandes, des contrats et de la facturation, manager l'équipe administrative, supporter la force de vente terrain, traiter les réclamations clients.. ).

La satisfaction client est au cœur de mes préoccupations : répondre aux besoins et aux attentes, apporter des solutions, de la valeur ajoutée à travers des démarches efficaces et responsables.



Je souhaite évoluer au sein d'une structure dynamique, enclin au changement et qui me permettra de collaborer avec différents services dans un souci de performance et d'efficacité. Mes premiers atouts seront mon expérience, ma détermination et ma capacité d'adaptation.



Mes compétences :

SAP

Six Sigma

Salesforce

Perfectionnement au management

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Artis