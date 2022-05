Linda DERBALA

16 années dans le domaine de la relation client font de moi une passionnée de l'Expérience et de la Satisfaction Client. Parcours clients, amélioration continue, stratégie, management des hommes et des projets sont les piliers qui m'animent au quotidien.



Mes compétences :

Gestion de la fidélisation des clients

Expérience client

Gestion de budget

Amélioration continue

Proactivité

Gestion budgétaire

Esprit d'équipe

Management

Logiciel CRM

B2B2C

Esprit analytique

Fidélisation client

Gestion de la relation client

Gestion des opérations

Stratégie commerciale

Microsoft Office

Analyser et améliorer les performances