Linda DOBAI

Cadre ingénieur, diplômé d'une grande école d'ingénieurs, je suis aujourd'hui spécialisé sur les nouvelles technologies et plus particulièrement sur le MDM (Master Data Management). Je travaille comme ingénieur formation et j'élabore les contenus de plusieurs cours. Je détiens des fortes compétences techniques et relationnelles, acquises lors de plusieurs longs séjours à l’international, ainsi qu'à travers des nombreux projets.



Ma formation académique a été très généraliste, m’apportant la capacité de m'adapter facilement à tout nouvel environnent, système, langage de programmation ou produit. En plus, ma connaissance de plusieurs langues européennes renforce ma capacité de travail en équipe et mon relationnel.



*********************************************



TIBCO MDM Certification - janvier 2013





Mes compétences :

Conception

IT

Europe

MOA

Informatique

Consultant

International

Ingénieur

Langues étrangères