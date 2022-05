Linda EL YACOUBI

Étant une jeune diplômée de l’Ecole Nationale des sciences appliquées de Fès, avec un titre d’ingénieur d'États en Génie Télécommunications et Réseaux , je vise intégrer une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre mes compétences, mes qualités de contact et d'organisation et ma rigueur dans le travail, au service de nouveaux challenges.

Je me tiens naturellement à la disposition de toute offre adaptée à mon profil et ma formation pour vous apporter mon dynamisme ainsi que mes connaissances dans le domaine des Télécommunications et Réseaux.





Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

Télécommunications