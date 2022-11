Linda FALLEH (LINDA FALLEH)

Titulaire d'une Licence Fondamentale en Marketing et un Master Professionnel en Marketing Digital (en cours).



Je suis une personne dynamique, créative et doté d'un excellent sens relationnel, c'est pourquoi je me suis tout de suite sentie très intéressée par l'univers du Marketing : Marketing stratégique, Communication, Content Marketing, études de marché, Community management et social media sont des volets qui me passionnent dans le Marketing Digital.



Si vous êtes intéressé.es par mon profil professionnel, je serais honorée d'avoir un échange plus approfondi pour discuter d'une éventuelle relation gagnant-gagnant. Contactez-moi par email : linda.falleh18@gmail.com