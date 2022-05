Linda FIKRI

Issue d'une formation d'Ecole de Commerce au sein de l'INSEEC Alpes Savoie, je suis à la recherche d'un poste de chargé de missions marketing.



Passionnée par les domaines du Marketing et de la communication, j'ai été chef de produit Junior au sein du Laboratoire pharmaceutique Mylan.



Motivée par mon parcours et mon expérience, je souhaite mettre mes compétences au profit de votre entreprise.



Si mon profil vous intéresse, je vous invite à me contacter pour en connaître davantage.



Mes compétences :

Travail en équipe

Polyvalence

Autonomie

Sens du relationnel

Pack office

Powerpoint

Photoshop

Trackwise

Lancement de produit

Gestion BM

Gestion de projets