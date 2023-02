Linda Georgette Arielle RAOUMBE SAO (LINDA GEORGETTE ARIELLE RAOUMBE SAO)

En 2022, j'ai participé au programme de digital marketing Hackathon en association avec Cape Peninsula University Technology et des entreprises telles quEEZIPAY. Ma mission a été de trouver des stratégies marketing et de créer des campagnes publicitaires pour booster la vente de leurs différents produits sur Meta ads Manager. En 2016 j'ai été membre d'un projet pour lequel j'ai remporté le prix BGFI business pour le BBS Crowdfunding défi. Cette expérience a mis en pratique mes compétences et ma passion qui est l'entrepreneuriat. Cette année j'ai été enquêtrice pour le compte de Knowdys Consulting Group dans une étude nationale du marché agroalimentaire commandée à KCG par l'état gabonais et Olam Gabon.



Responsable Marketing Novembre 2021- Mai 2022

Créations et programmations des publicités sur les réseaux sociaux.

Suivie des demandes et organisation des rendez- vous pour des visites sur les différents sites et suivie des clients jusquà laménagement.

Contrôle des opérations de marketing des agents de léquipe.



Agent commercial Aout 2017- Novembre 2017



Relancer les clients pour offrir des produits financiers.

La prospection, le recouvrement quotidien et la gestion des clients en agence.