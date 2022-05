Linda GERVAIS

Votre image est un élément clé de votre vie . Véritable code social, c’est elle qui véhicule les apparences et donne les premières impressions. C’est aussi elle qui façonne une allure, une élégance, et qui contribue au respect et aux émotions de ceux qui vous regardent. Votre image est le miroir de votre personnalité. Savoir mettre en valeur cette image, c’est choisir de donner le meilleur de vous-même.



Pour mieux connaître et définir votre style, valoriser vos atouts, et maîtriser votre image, le coaching d’image associe le relooking et le coaching. Il ne s’agit pas de procéder à une transformation spectaculaire : le principe est de réaliser un travail en profondeur et d’installer une image valorisée, en cohérence avec votre personnalité et sur la durée.



FORMATIONS:

Coach professionnel et personnel ( certification RNCP - MHD formation 2017)

Conseil en image . (Certification Greta de la mode 2007)

Diplôme supérieur d'arts plastiques en architecture intérieure/design (ESA/ St Luc Bruxelles1982-1986).

Communication en entreprise (analyse transactionnelle) et à la communication relationnelle (A.D.R.E.S - Jacques Salomé).

Ateliers beaux arts de Paris (section peinture- expression libre).



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Communication

Décoration

Relooking

Valorisation