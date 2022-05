Linda GONZALEZ BOUILLOT

Optimiste et persévérante, avec une aisance relationnel et un sens des responsabilités, je fais partie des personnes qui sont curieuses de la vie, et qui aiment valoriser l'existant. Mes compétences sont variées et mon parcours s'alimente de cette richesse que je continue de développer.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Travail social et l’argent

Ecoute Active

Le secret professionnel

Mémoire et vieillissement

Communication bienveillante/non-violente

Aide à la parentalité Faber et Mazlish

Accompagner la fin de vie (J.Salomé)

Initiation à la PNL