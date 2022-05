Linda-Grace KOUVOUAMA

Diplômée en Master 2 Management et Commerce International, Inseec Paris, je suis passionnée par la découverte de nouvelles cultures, le contact humain (personnel et professionnel). Cette passion se traduit entre autres par la maîtrise et l'apprentissage de nombreuses langues étrangères, de multiples voyages à travers l'Europe et l'Afrique... Mes expériences professionnelles en France,Espagne,Grande-Bretagne et en Belgique ont développé certaines qualités voire même révélé d'autres que je mets aujourd'hui à la disposition de l'entreprise pour laquelle je travaille.



Je suis également Secrétaire Générale de Melting Pot Development, une association internationale à but non lucratif qui vient en aide aux plus démunis (essentiellement des orphelins et personnes à mobilité réduite) en France et dans quatre pays d'Afrique à savoir : le Cameroun, Congo-Brazzaville Gabon et le Sénégal. Cette aide passe par l'organisation d’évènements pour lever des fonds, le développement de partenariats avec d'autres associations, des entreprises et groupes tels que Sodexo, Total, Canal+... Notre aide est axée sur l'insertion sociale, l'éducation, la santé et la nutrition.



En quelques mots, je me donne à 100% dans tout ce que j'entreprends.



Mes compétences :

Dynamique

Gestion de la relation client

Conduite de projet

Travail en équipe