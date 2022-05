Linda GUERMAS

Bonjour,



Cadre expérimenté, j ‘ai évolué en environnement international et national pour des grands groupes industriels, en bureaux d'études, et pour le secteur public.



Dotée d'une solide formation, d'une force d'adaptation, d'une polyvalence technique aquise sur une dizaine d'années d'expérience professionnelle; mes compétences s'orientent principalement :

- aux process de prétraitement des eaux brutes, de production d'eau ultrapure et de traitement des eaux usées,

- à la chimie et aux méthode analytiques modernes,

- à la gestion et le traitement des déchets appliqués à l'environnement,

- et à la mise en place de stratégies de développement durable...



Aujourd’hui, je souhaite mettre mes compétences au service d’une entreprise, pour lui apporter un suivi de qualité, être force de proposition, et lui permettre ainsi de croître et d’être la meilleure .



Dynamique, Organisée, Curieuse, Battante, Réactive, Pédagogue, je vous propose de consulter mon parcours.



N’existez pas à poser vos questions si vous souhaitez des renseignements complémentaires.