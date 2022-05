Linda GUTIERREZ

Après des années de recherche dans un laboratoire en économie de la production et des ressources humaines à Toulouse je suis partie travailler dans les entreprises comme chargée d'études dans les domaines de la consommation, de la santé, du transport terrestre, du transport aérien puis de la création d'entreprises et pour finir dans le commerce international. Parallèlement j'ai animé une émission radio pour démocratiser l'économie et la finance d'entreprise.

Depuis 15 ans je suis dans la formation et j'ai la chance d'avoir un public de jeunes désireux de progresser.

J'enseigne des matières très variées comme les sciences de gestion, la G.R.H., l'économie politique, la veille opérationnelle, la gestion de l'information touristique, le management des organisations, la gestion de clientèle, la microéconomie, la fiscalité et bien d'autres choses encore.



Mes compétences :

Formatrice