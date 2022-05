Linda HAMIDOUCHE

Je suis actuellement en poste au siège d'un généraliste de l'habitat à Aix en Provence. J'organise et contrôle la régularisation des charges au pôle gestion immobilière pour un patrimoine étendu sur l'ensemble du sud de la France possédant actuellement 10 202 logements.



Au préalable, je tenais un poste en comptabilité de syndic dans lequel je mettais en évidence l'image factuelle de la copropriété et préparais les budgets prévisionnels.

Par la suite je me suis lancer en tant qu'assistante de gestionnaire, cela m'a permit une meilleure compréhension du secteur de l'immobilier et ainsi d'effectuer l'ensemble des pratiques afférentes au maintien des règles de vie en collectivité et à l'entretien d'un patrimoine.



Je possède une diplôme en tant que responsable de centre de résultat et un certificat en contrôle de gestion. A mon sens, le management et la mise en place d'outils permettant une gestion plus affine de l'activité pour améliorer notre temps de travail, sont le nerf de la guerre.



Je suis rigoureuse et bien organisé, J'ai un goût prononcé pour les chiffres, le prévisionnel et la réglementation.

J'ai une bonne capacité d'analyse ainsi qu'une bonne aisance relationnelle.

Actuellement je reste en veille et suis ouverte à toute proposition me permettant d'évoluer dans le domaine de l'immobilier.



Mes compétences :

Commercial

Contrôle de gestion

CONTROLE DE GESTION COMMERCIAL

Gestion commercial

Ressources humaines