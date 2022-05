Je suis Linda HIKEL, j'ai 35 ans. Je suis née à Angoulême (16) le 18 mai 1976. Je suis travailleur handicapé (reconnaissance TH auprès de la MDPH) avec la station debout pénible et port de charge interdit. J'habite en Dordogne dans le périgord noir (Vallée de la Vézère).



J'ai travaillé pendant 12 ans en tant que surveillante dans un établissement scolaire privé. J'ai fait du soutien scolaire dans une CLIS (classe d'intégration scolaire), j'ai été surveillante d'internat et j'ai fait des animations au sein de l'établissement.



Je n'étais plus apte à travailler comme surveillante par rapport à des problèmes de dos, je me suis reconvertie professionnellement en tant que Secrétaire Assistance.



Pour cela, j'ai suivi une session de formation professionnelle à l'AFPA de Boulazac où j'ai obtenu le titre professionnel de Secrétaire Assistante en juillet 2011.



A la suite de l'obtention du titre professionnel, j'ai souhaité me former en comptabilité.



J'ai obtenu le certificat de compétence professionnel en février 2012, j'assure les travaux courants de comptabilité.



De plus, je suis secrétaire de l'association Lou PAC qui a pour objet de soutenir tous les acteurs sociaux, économiques, culturels et associatifs de la Vallée Vézère par l'animation d'un réseau social local, l'aide à l'organisation d'évènements sur ce territoire, le soutien aux porteurs de projet.



Aussi, je passe le monitorat dresseur canin et je crée des boucles d'oreilles avec de la pâte fimo et toutes sortes de perles.



J'assiste depuis peu à un atelier d'écriture dans ma commune.



Mes compétences :

Administratif

Assurer les travaux courants de comptabilité

Comptabilité

Secretariat

traitement administratif