Linda HUCHEROT

Assistante commerciale : plus qu'un métier...une passion !

Dynamique, organisée, réactive et consciencieuse, je persévère toujours pour atteindre un objectif.

J'aime le relationnel avec les clients et les collaborateurs, ainsi que le travail bien fait.

Je m'adapte vite à toute nouvelle situation et j'aime relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Suivi commercial et administratif

Autonomie

Réactivité

Gestion des commandes

Travail en équipe

SAP R/3

Réalisation de devis

Gestion de la relation client

Suivi des marchés