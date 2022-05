Linda Ibtissem BENDAHMANE

Forte de plus de 11 ans d’expérience dont 2 ans en qualité d'assistante commerciale et administrative, j’ai pu développer des compétences dans les domaines suivants :



Assistanat administratif :



- Secrétariat classique (rédaction des courriers, notes, tableaux de bords…)

- Gestion des agendas, des déplacements et des absences

- Réception les appels entrants et sortants

- Gestion des impayés

- Recouvrement de créances

- Gestion des litiges (téléphone, courrier…)

- Établissement des factures et honoraires



Approche commerciale :



- Accueil physique et téléphonique

- Gestion et suivi d’un portefeuille client

- Vente de produits d'assurance de prêts immobiliers

- Montage technique et administratifs des dossiers.



Professionnelle, dynamique et motivée, mes expériences et compétences me permettront de m’adapter à tout environnement de travail.



Mes compétences :

Internet

Import/Export