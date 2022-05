Linda JOUBERT

Bonjour,



Linda 30 ans, diplômé d'un BEP secrétariat et de niveau BAC professionnel comptabilité, je suis assistante administrative actuellement à la recherche d'un emploi sur Lyon et sa région.

J'ai une expérience professionnelle d'environ 5 ans sur des postes d'assistante administrative, d'assistante facturation ou secrétaire.



A bientôt.



Mes compétences :

Sage Comptabilité

Sage Accounting Software

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

JDEdwards Suite

JDEdwards Financial Suite

IBM AS400 Hardware

Ciel Compta