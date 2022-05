Linda KOM CHIMI

Diplômée d'un Master Gestion d'entreprise option finance d'IAE et fort de 4 années d'expériences en contrôle de gestion, mon objectif professionnel aujourd'hui est d’œuvrer au sein de la direction financière d'une entreprise en tant que contrôleur de gestion.

Pour y parvenir j'ai pu développer des compétences essentielles au métier du contrôle de gestion, telles que savoir mettre en place un budget prévisionnel, analyser des écarts réels en fonction du prévisionnel, proposer des solutions grâce à la mise en place d'indicateurs de gestion, d'outils de suivi budgétaires et la mise en place de reporting financier ceci à travers de nombreuses missions effectuées au sein d’entreprises différentes, ce qui m'a aussi permis d'acquérir des qualités indispensables pour la réussite du poste à pourvoir dont un esprit de rigueur, d'analyse, de méthode, de synthèse sans oublié un excellent relationnel.

Aujourd'hui j'aimerai donc partager au sein d'une entreprise, mes connaissances et mes compétences déjà acquises et ainsi participer activement à sa croissance.

Dynamique, motivée et sérieuse, je mets à votre disposition mon curriculum vitae et reste à votre disposition pour toute informations complémentaires.

En espérant vous rencontrez bientôt, je vous remercies de l'attention que vous porterez à mon profil.



Mes compétences :

Analyse de risque

Analyse financière

Microsoft Office

Microsoft Visio

Analyse des écarts

ARIBA

Realiz

SAP Contrôle de Gestion

Microsoft Excel

Reporting

SAP

Nokia

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Audit