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Linda LELOUETTE

VEZIN LE COQUET

Election présidentielle 2022

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Entreprises

  • LTM - APPROVISIONNEUSE QUINCAILLERIE

    2017 - maintenant APPROVISIONNEUSE QUINCAILLERIE

  • LTM - TECHNICO COMMERCIALE SEDENTAIRE

    2013 - 2017 TECHNICO COMMERCIALE SEDENTAIRE

  • LTM - ASSISTANTE DE DIRECTION

    2011 - 2013

  • LTM - APPROVISIONNEUSE MATERIAUX QUINCAILLERIE OUTILLAGE

    2010 - 2012 APPROVISIONNEUSE QUINCAILLERIE MATERIAUX OUTILLAGE

  • LTM - APPROVISIONNEUSE MATERIAUX

    2006 - 2010 APPROVISIONNEUSE MATERIAUX

  • LTM - ASSISTANTE LOGISTIQUE

    2001 - 2006 ASSISTANTE LOGISITIQUE

  • LTM - EMPLOYEE ADMINISTRATIVE

    1996 - 2001 Employée polyvalente

Formations

  • FORMATIVES

    Vitre 1991 - 1993 BTS

    BTS EN CONTRAT DE QUALIFICATION ALTERNANCE

Réseau