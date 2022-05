Linda LINDA SOHOUENOU (SOHOUENOU)

Bonjour Madame, Monsieur

En tant que Manager, je suis à la recherche dun nouveau défi. Je suis convaincue de pouvoir apporter à toutes entreprises les aptitudes indispensables pour accomplir efficacement les missions propres à mon poste.

Je suis un marketer capable de construire à partir de lexistentiel, une vision holistique et opérationnelle.

Ma passion pour la durabilité dans toutes ses dimensions environnementales, sociétales et économiques a suscité un engouement pour des formations complémentaires après plusieurs années dans le domaine du Markéting et communication.

Mon aboutissement est dintégrer une firme responsable, apporter des modifications à lexistentiel en y incluant ma valeur ajoutée.

Je peux également accompagner les entreprises dans leurs quêtes de linnovation et du respect des objectifs du développement durable afin quelles sadaptent au marché et demeurent compétitives.

Je suis ouverte à toutes les opportunités.