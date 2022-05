Linda MAACHI

Ayant obtenu mon Baccalauréat général littéraire en juillet 2015, j'ai d'abord choisi de me diriger vers la faculté en Langues étrangères appliquées spécialité Anglais-Espagnol, qui ne m'a finalement pas convaincue.

J'ai donc décidé de prendre du temps pour prendre les bonnes décisions et réfléchir au cursus scolaire qui me conviendrait le mieux.

C'est alors que j'ai décidé de choisir le commerce International car il allie à la fois les flux de marchandises et les services entres les espaces économiques internationaux. Ce qui s'avère être très intéréssant pour moi car ce sont ces aspects qui me conviennent le mieux et dans lesquels je m'épanouirai de par mon goût prononcé pour la mondialisation de l'économie et pour les langues, matières dans lesquelles je suis très à l'aise, notamment l'anglais et l'arabe que je parle couramment, l'espagnol que je ne cesse d'améliorer et les autres langues comme le chinois ou le turque que je suis impatiente de découvrir et d'apprendre.

M'épanouissant au contact d'autrui et étant une passionée de voyage et de cultures étrangères dû à mon ouverture d'esprit, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation que je mettrais à profit tant ces qualités ainsi que les qualités professionnelles que j'ai pu acquérir en travaillant dans le monde de la vente, de la restauration ou encore de l'évènementiel afin de réussir au mieux mon projet professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Excel Power Point