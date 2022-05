Linda MATISSON

J'ai étudié, dans diverses écoles d'Art, à Paris, Puis j'ai passé l'entrée des Arts Décoratifs,

et l'Ecole Nationale de Beaux Arts de Paris.

Travaillé en divers domaines, agricoles, bureau, enquêtrice pour publicités.......



Puis je suis devenue animatrice sociaux culturelle, et pour enfants.

J'ai crées de grands spectacles, avec scénarios, mise en scène, décors, et inventions de personnages au cœur de livres pour enfants.

Pour finalisé l mes projets j'ai collaboré avec des professionnels Son- Lumière, rétro projection.

je vis proche de la nature , j'aime l'Art photo, peinture, divers expositions, la vie animal protection, et suis intéressée

A l'approche de la retraite je veux travailler en tant qu'animatrice, pour approche de la lecture du jeux, de travail du corps et de la voix pour exprimer ses émotions face au textes, et préparer un spectacle éventuellement.











Mes compétences :

Relationnel

Animation socioculturelle

projet

création