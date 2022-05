Linda MOHAMED

Créative et impliquée, je suis diplômée d'un Master 2 en droit de la protection sociale de l'Université Paris V Descartes ainsi que d'un LL.M in International Law de la même université dispensé en anglais.



Actuellement, je suis en CDD à la Direction Générale du Travail en tant que chargée d'études juridiques.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste de juriste en entreprise en CDI en France ou à l'étranger.

Je parle couramment l'anglais, l'espagnol et l'arabe littéraire.



N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de partager mes expériences, de profiter de nouvelles opportunités qui me permettrait de compléter mes connaissances dans le domaine juridique.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Veille juridique

Traduction anglais français

Traduction espagnol français

Recherche documentaire

Marketing relationnel

Droit des affaires

Droit international