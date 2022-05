Linda MOUFADIL

Après avoir fait des études de graphisme et beaux-arts sur Paris entre 1998 et 2003 (académie Penninghen et académie Charpentier, Paris 6) et travaillé durant près de 8 ans chez Graphigro, sur Paris. J'ai continué ma voie dans le graphisme en tant que graphiste indépendante entre Paris, Oslo et Bergen en Norvège. Je suis depuis 2009, artiste peintre (hyperréalisme) et illustratrice pour diverses revues, presse et à mon compte. Expositions personnelles et collectives en France, Norvège, Allemagne, Angleterre et Maroc.