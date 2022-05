Linda NAZEF

Conseillère commerciale depuis plus de dix ans en centres d’appels, j’ai pu mettre en pratique les compétences acquises, dans le cadre de mes nombreuses expériences.



Autodidacte, j’ai tout au long de mon parcours professionnel, fait preuve de capacité d'adaptabilité, de réactivité, d’autonomie et de rigueur.



Mon expérience dans le secteur de la télévente et en service clientèle, m’a également permis de développer des qualités commerciales, un bon relationnel téléphonique, ainsi que le sens du service client et un attachement à sa satisfaction.

Force de cette expérience, c'est avec beaucoup de motivation et d'envie de découvrir que j'ai débuté mon cursus de formation au Crédit Agricole d’Île de France, en alternance avec l'IUT Paris Descartes.



J'y ai exercé la fonction de chargée d’accueil. J'étais donc le premier contact du client. J'avais pour mission de les accueillir et de répondre à leurs demandes. Ma tâche consistait en premier lieu à réaliser les opérations courantes : Délivrance de chéquiers, retrait de carte bancaire, virement.

Mon principal objectif était de mettre en œuvre une démarche commerciale et d'être force de propositions avec une priorité donnée aux produits d'épargnes et d'assurances. J'ai par ailleurs obtenu le niveau 3 Assurances biens et Personnes, ainsi que le niveau 3 assurance vie et j'ai également validé la certification AMF interne au Crédit Agricole.



Aujourd'hui, je poursuis mon parcours avec L'Afpa de Créteil avec qui j’acquiers le titre de Community Manager, dans le cadre du POEC. C'est une formation dans laquelle je m’épanouis.



La connaissance de l'environnement numérique et des médias sociaux, ainsi que celle des différents outils sont essentiels pour une parfaite maîtrise de la fonction et ainsi répondre au mieux aux attendus qu'elle requiert.

L'investissement, ainsi que le sens du service client, me paraissent être également des qualités nécessaires, permettant d'appréhender au mieux les missions du Community Manager.

L'application à la réponse apportée, tient à un service irréprochable, qui passe par une écoute active et proactive des demandes formulées.

La réactivité professionnelle découle, à mon sens, de ces qualités nécessaires à une bonne gestion des demandes.