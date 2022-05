Bonjour,



Je m'appelle Linda Nicolas, j'ai 40 ans.

Je suis titulaire du Baccalauréat Professionnel, Option Secrétariat, mais par la suite, je me suis reconvertie dans le Commerce.



En effet, j'ai débuté par une Formation d'Employée Commerciale, en 2011, ce qui m'a plutôt réussi.



Puisque par la suite, j'ai effectué un contrat d'un an dans le Commerce, en tant qu' Employée Polyvalente.



Je suis de nature très souriante, avenante, et organisée dans mon travail.



J'aime beaucoup le contact avec la Clientèle.



Mes différents Employeurs, ont tous pu apprécié mon sérieux, et mon très bon relationnel Clients, au cours de mes divers contrats.