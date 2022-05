Linda PAULUS

Depuis 1997 et mon arrivée au sein de FRANCE TELESURVEILLANCE j'ai aguerri mes compétences dans différents domaines. La forte croissance du Groupe Cybelia m'incite au quotidien à relever de nombreux défis, à faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et à résoudre fréquemment des problématiques nouvelles.



Ma fonction s'oriente aujourd'hui principalement vers les aspects juridiques et GRH de nos activités. Mes principaux atouts sont notamment ma polyvalence acquise par le biais de mon expérience en PME et mon excellente connaissance de l'environnement général de l'entreprise.



Mes compétences :

Qualité

Informatique

Projets informatiques

Community management

Qualités rédactionnelles

Juriste droit social

Projet d'entreprise

Assistante de direction

Juriste d'entreprise

Appel d'offres

Assistanat commercial

Litiges clients

Litiges sociaux

Litiges juridiques fournisseurs

Prud'hommes

Tribunal de commerce

Écrivain public

L122 12

Communication

Management