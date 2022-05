Linda PELARD

Une aventure saisonnière dans le sud de la France , pour ne pas citer la Côte d'Azur, et me voilà embarquer dans l'hotellerie où les rencontres se font en tout genre à la réception.



Puis après Saint Tropez, on tente Courchevel (et onreste en France car le pays est trop beau); l'expérience enrichissante en responsabilité et une clientèle aisée mais très simple dans leur vie: Bravo



Et les châteaux du Bordelais m'appellent à leur tour: inoubliable les chatelains en tout genre; apprendre à tout faire pour la survie de son chateau, félicitation. On découvre vraiment ce que l'on appelle la vie de Château (mais que dans l'expression).



Enfin, me voici dans le Marais Poitevin, un petit retour aux sources familiales où les hommes d'affaires affluent à la réception. On côtoie des habitués de tout style et de vrais contacts très riches en savoir faire.



Voilà 10 ans que je suis en place au Rabelais à la réception et en plus une formation de massage en poche pour y trouver un équilibre de vie parfait. C'est toujours aussi riche et prête à rempiler pour 10 ans avec toujours en ligne de mire l'évolution et la remise en question permanente.



Mes compétences :

Ecoute

Hotel