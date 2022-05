Linda PIERARD

Chargée d'études RH

CCAS

juin 2014 – Aujourd’hui (2 ans 6 mois)Caisse d'activités sociales des IEG

Siège social –3105 salariés permanents et 20000 contrats saisonniers/an

Gestion de 456 établissements – 23 territoires d’activités

Post-Paie :

- Réalise les déclarations sociales mensuelles et trimestrielles (DUCS IRC, DSN, Prévoyance, Mutuelle)

- Assure le suivi et contrôle des données sociales de paie (plusieurs tours de paie mensuels).

- Propose une assistance-expertise concernant le déclaratif social aux plateformes de gestion paie.

- Gère les travaux et recettes sur les différents domaines applicatifs paie (production et qualif)

- Gère le suivi des établissements: demande de création, fermeture d’établissements et Unités organisationnelles

- Traite les demandes et retours des organismes extérieurs : URSSAF, INSEE, CNAV.

- Participe au projet : mise en place de la Déclaration Sociale Nominative depuis avril 2015,

DSN phase 2, pilote phase 3.

- Référente portail de gestion DSN : espace DSN (produit Sopra HR).

- Crée et modifie des requêtes (Query) d’extractions de données du logiciel de paie.

- Crée et modifie la documentation de référence

Pole Pilotage de la performance RH :

- Etudie les rémunérations : suivi masse salariale pour établissement en transfert de gestion.

- Collecte les données pour établissements des tableaux de bords.

- Traite les enquêtes légales de coût de la main d’œuvre (DARES ACEMO, ECMOSS).

- Produit des tableaux de données sociales selon les besoins des différentes directions.

- Participe aux réunions de travail sur l’évolution du traitement des données et leur fiabilisation.

- Crée et modifie la documentation de référence