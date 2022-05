Mes atouts ? Volontaire, dynamique, ponctuelle et sérieuse, je répondrai à vos attentes et m'investirai dans le développement de ma structure d'accueil.



Ma force? C'est ce goût du challenge et cette perpétuelle quête de nouveaux défis.









Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Aisance relationelle

Organisation

Internet

Synthèse rédactionnelle

Sens du contact