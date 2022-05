Je me présente Linda Pochetto j'ai 23 ans et je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de la vente

Je suis souriante et dynamique et faisant preuve d'une grande rigueur et d'autonomie .



Mes compétences :

Réceptionner les stocks

Vente

Accueil des clients

Communication

Microsoft PowerPoint

Analyse des besoins