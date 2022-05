Ma vie professionnelle a débuté dans le secteur bancaire où j'ai évolué pendant de nombreuses années.

A l'aube de la quarantaine, j'ai eu besoin de me renouveler et d'expérimenter d'autres secteurs d'activité. Mon diplôme d'éducatrice pédagogique m'a naturellement amenée vers le secteur de l'enseignement en tant qu'employée administrative.



Je suis à présent chargée de missions à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Charleroi.



Mes compétences :

Formation